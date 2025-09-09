Evin damının çökmesi sonucu ölen anne ve 2 çocuğu defnedildi

Kent merkezine 32, ilçe merkezine 15 kilometre uzkalıktaki Porsuk Mahallesi'nde 7 Eylül'de toprak evin damının çökmesi sonucu ağır yaralanan anne Dilara ve çocukları Kerimhan (6) ile Sudenaz Kara'nın (11) cenazeleri işlemlerin ardından mahalle camisine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ve 2 çocuğu mahalle kabristanında yan yana toprağa verildi. Baba Hamit Kara cenaze namazı kılındığı sırada göz yaşı döktü. Namazına Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, İlçe Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı aile yakınları ve mahalleli katıldı. Porsuk Mahallesi'nde 7 Eylül 21.00 sularında toprak evin damının çökmesi sonucu, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kalmış ve mahalleli ile ekiplerin çalışması sonucunda çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan Kerimhan Kara ve Sudenaz Kara olayın yaşandığı gece anneleri Dilara Kara da sonraki günün sabahı tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.