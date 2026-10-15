Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

Harita üzerinde iki farklı devlete ait görünen bu köy, sınır kavramını tamamen ortadan kaldıran sıra dışı bir yaşam düzenine sahip. İspanya tarafında Rihonor de Castilla, Portekiz tarafında ise Rio de Onor olarak anılan bu yerleşim yerinde sokaklar bölünmüyor, komşuluklar uluslararası antlaşmaları geride bırakıyor.
İber Yarımadası'nda Zamora ile Bragança sınırında yer alan bu köy, resmi olarak iki ayrı ülkenin toprağı. Ancak köyün ortasından geçen uluslararası sınırda kontrol noktası, duvar ya da tel örgü bulunmuyor.
Köyün en çarpıcı yönlerinden biri resmi saat farkı. Portekiz tarafı Batı Avrupa Zaman Dilimi'ni (UTC+0), İspanya tarafı ise Orta Avrupa Zaman Dilimi'ni (UTC+1) kullanıyor.
Bu durum, sokağın bir tarafından diğerine geçerken saatin bir anda bir saat ileri ya da geri gitmesine yol açıyor.
Resmi işlerde bu fark gözetilse de yerel halk sosyal buluşmalarını ve ortak işlerini güneşin döngüsüne ve aralarındaki sözlü anlaşmalara göre ayarlayarak saat karmaşasını aşıyor.
Köyün bütünlüğü sadece fiziki yakınlıktan gelmiyor; kültürel bağlar da sınırın çok ötesinde.
Bölgede hem Portekizce hem İspanyolcanın harmanlandığı, yerel olarak Rionorês adıyla bilinen ve Astur-Leon dilleriyle akraba olan özel bir lehçe konuşuluyor. Köylüler resmi dillerin ayrımını bir kenara bırakıp yüzyıllardır bu ortak dil üzerinden anlaşıyor.
Tarihsel olarak köy, İberya'nın en güçlü ortak yönetim geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Fırınların, meraların, değirmenlerin ve su kaynaklarının ortak kullanıldığı bu sistemde kararlar köy meclisi tarafından alınıyor.