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Giriş Tarihi: 15.10.2026 13:28 Son Güncelleme: 15.10.2026 13:38

Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

Dünyanın pek çok yerinde sınırlar yüksek duvarlar, tel örgüler ve pasaport kontrol noktalarıyla ayrılırken, burası bildiğiniz tüm sınır ezberlerini bozuyor. Aynı evin iki ayrı odasının resmiyette farklı saat dilimlerine tabi olduğu bu köyde, ne bir kontrol noktası var ne de sokağı ikiye bölen bir sınır çizgisi!

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Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!
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Harita üzerinde iki farklı devlete ait görünen bu köy, sınır kavramını tamamen ortadan kaldıran sıra dışı bir yaşam düzenine sahip. İspanya tarafında Rihonor de Castilla, Portekiz tarafında ise Rio de Onor olarak anılan bu yerleşim yerinde sokaklar bölünmüyor, komşuluklar uluslararası antlaşmaları geride bırakıyor.

Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

Sınır Çizgisi Sadece Kağıt Üzerinde

İber Yarımadası'nda Zamora ile Bragança sınırında yer alan bu köy, resmi olarak iki ayrı ülkenin toprağı. Ancak köyün ortasından geçen uluslararası sınırda kontrol noktası, duvar ya da tel örgü bulunmuyor.

Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

Köylüler gün içinde onlarca kez ülke değiştiriyor; tarlası Portekiz tarafında, ahırı İspanya tarafında olan haneler günlük rutinlerini hiçbir resmi engele takılmadan sürdürüyor.

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Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

Aynı Köyde 1 Saatlik Zaman Farkı

Köyün en çarpıcı yönlerinden biri resmi saat farkı. Portekiz tarafı Batı Avrupa Zaman Dilimi'ni (UTC+0), İspanya tarafı ise Orta Avrupa Zaman Dilimi'ni (UTC+1) kullanıyor.

Bu durum, sokağın bir tarafından diğerine geçerken saatin bir anda bir saat ileri ya da geri gitmesine yol açıyor.

Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

Resmi işlerde bu fark gözetilse de yerel halk sosyal buluşmalarını ve ortak işlerini güneşin döngüsüne ve aralarındaki sözlü anlaşmalara göre ayarlayarak saat karmaşasını aşıyor.

Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

Kendilerine Ait Ortak Bir Lehçe: Rionorês

Köyün bütünlüğü sadece fiziki yakınlıktan gelmiyor; kültürel bağlar da sınırın çok ötesinde.

Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

Bölgede hem Portekizce hem İspanyolcanın harmanlandığı, yerel olarak Rionorês adıyla bilinen ve Astur-Leon dilleriyle akraba olan özel bir lehçe konuşuluyor. Köylüler resmi dillerin ayrımını bir kenara bırakıp yüzyıllardır bu ortak dil üzerinden anlaşıyor.

Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

İki Farklı Ülke, Ortak Bir Yönetim

Tarihsel olarak köy, İberya'nın en güçlü ortak yönetim geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Fırınların, meraların, değirmenlerin ve su kaynaklarının ortak kullanıldığı bu sistemde kararlar köy meclisi tarafından alınıyor.

Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

İki farklı başkente bağlı olsalar da yangın söndürmeden yol bakımına kadar tüm acil durumlarda sınırın iki yakası tek bir muhtarlık gibi birlikte hareket ediyor.

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Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!
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