Evin salonu başka ülkede, mutfağı başka… Bu köyde karşı komşuya geçerken saat dilimi değişiyor!

Aynı Köyde 1 Saatlik Zaman Farkı

Köyün en çarpıcı yönlerinden biri resmi saat farkı. Portekiz tarafı Batı Avrupa Zaman Dilimi'ni (UTC+0), İspanya tarafı ise Orta Avrupa Zaman Dilimi'ni (UTC+1) kullanıyor.

Bu durum, sokağın bir tarafından diğerine geçerken saatin bir anda bir saat ileri ya da geri gitmesine yol açıyor.