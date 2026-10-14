Evinde baygın bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsal Mil Mahallesi'nde yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Mil Mahallesi'nde yabancı uyruklu 54 yaşındaki Salih Hemey, ailesi tarafından evinde baygın halde bulundu. Hemey'i bu durumda gören aile fertleri, vakit kaybetmeden yardımına koştu. Ailesi tarafından özel araçla Akçakale Devlet Hastanesine götürülen Salih Hemey, burada tedavi altına alındı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Hemey kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Salih Hemey'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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