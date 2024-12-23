Evinde baygın halde bulunan üç çocuk annesi öldü

İlçe merkezinde Taşköprü Mahallesinde yaşayan üç çocuk annesi Gonca Yılmaz Özdemir iddiaya göre bir süredir şiddet gördüğü eşi T. Özdemir tarafından baygın halde bulundu. Daha sonra T. Özdemir sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Gonca Yılmaz Özdemir müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ölen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Cinayet şüphesi üzerine eşi T. Özdemir polis ekiplerince gözaltına alındı.