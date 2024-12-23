Haberler Yaşam Haberleri Evinde baygın halde bulunan üç çocuk annesi öldü
Giriş Tarihi: 23.12.2024 22:02 Son Güncelleme: 23.12.2024 22:11

Evinde baygın halde bulunan üç çocuk annesi öldü

Sivas’ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan Gonca Yılmaz Özdemir (33) hastanede öldü. Cinayet şüphesi üzerine eşi T.Özdemir (40) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Evinde baygın halde bulunan üç çocuk annesi öldü

İlçe merkezinde Taşköprü Mahallesinde yaşayan üç çocuk annesi Gonca Yılmaz Özdemir iddiaya göre bir süredir şiddet gördüğü eşi T. Özdemir tarafından baygın halde bulundu. Daha sonra T. Özdemir sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Gonca Yılmaz Özdemir müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ölen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Cinayet şüphesi üzerine eşi T. Özdemir polis ekiplerince gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde baygın halde bulunan üç çocuk annesi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA