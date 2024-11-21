Haberler Yaşam Haberleri Evinde bilekleri kesilmiş halde bulundu
Giriş Tarihi: 21.11.2024 18:22 Son Güncelleme: 21.11.2024 18:32

Evinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 51 yaşındaki bir kişi evinde bilekleri kesilmiş ve tüfekle de karnından vurulmuş halde ölü bulundu.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Evinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, camcıda çalışan 1 çocuk babası Harun Akel'in (51) evinde yakınları tarafından her iki bileği kesilmiş ve tüfekle de karnından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Polis yaptığı araştırmada Harun Akel'in eşi ve kızının 4 gün önce evden ayrıldığını ve boşanma aşamasında olduğunu tespit etti. Akel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde bilekleri kesilmiş halde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA