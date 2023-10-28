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Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:16

Evinde dövülerek öldürüldü! Şüpheli öyle biri çıktı ki...

Osmaniye'de Tufan Alişan, evinde sopayla dövülerek katledildi. Polis, özel ekip kurarak korkunç cinayeti inceledi. Tufan Alişan'ın son görüştüğü kişi olan arkadaşı F.D.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

DHA
Evinde dövülerek öldürüldü! Şüpheli öyle biri çıktı ki...

Korkunç olay dün akşam Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Alişan'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için yalnız yaşadığı eve geldi. Evde Alişan'ı hareketsiz bulun yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Tufan Alişan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sopayla dövüldüğü saptanan Alişan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, Alişan'ın son görüştüğü saptanan arkadaşı F.D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Evinde dövülerek öldürüldü! Şüpheli öyle biri çıktı ki...
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