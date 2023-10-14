Evinde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Servi Mahallesi'nde oturan Kemal Kaplan, geçen temmuz ayında, bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerinde evinde ölü olarak bulundu. Savcılık ve polis ekiplerince Kaplan'ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adli Tıp Kurumu incelemesinde darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen Kemal Kaplan'ın en son gittiği Atatürk Bulvarı'ndaki bir çorbacıda arkadaşlarıyla kavga ettiğini tespit etti.