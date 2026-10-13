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Giriş Tarihi: 13.10.2026

Evİnde saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybettİ

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evİnde saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybettİ
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Eskiköy Mahallesi'nde 26 yaşındaki Canan B., eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırının iki katlı evin üst katında gerçekleştiği, alt katta ise mahalledeki bir düğün için toplanan kadınların bulunduğu öğrenildi. Canan B.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin, kaçan saldırgan ya da saldırganların kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.
#DİYARBAKIR #SİLVAN
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