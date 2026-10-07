Evinde uzatma kablosu kullananlar dikkat! Bu 3 cihazı uzatmaya takmak risk saçıyor

Uzatma kablolarında yapılan basit bir kullanım hatası, ev güvenliğini tehdit eden sonuçlara neden olabiliyor. Özellikle yüksek elektrik çeken cihazların kapasitesi uygun olmayan kablolara bağlanması, aşırı yüklenme nedeniyle ısınma ve yangın riskini artırıyor. Bu nedenle günlük hayatta sık kullanılan uzatma kablolarının hangi cihazlarla birlikte kullanılmaması gerektiğine dikkat edilmesi önem taşıyor.
Uzatma kablosu kullanılırken özellikle yüksek güç çeken cihazlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Çaydanlık, elektrikli ısıtıcı ve ekmek kızartma makinesi, yüksek enerji tüketimleri nedeniyle uzatma kablosuna bağlanması tavsiye edilmeyen cihazlar arasında yer alıyor.
Bu ürünlerin yüksek watt değerleri, uzatma kablosunun taşıyabileceği yükün aşılmasına ve kabloda aşırı ısınma meydana gelmesine neden olabilir. Çaydanlıklar yaklaşık 3.000 watt, elektrikli ısıtıcılar 3.000 watt ve üzeri, ekmek kızartma makineleri ise çoğunlukla 800 ila 1.500 watt arasında güç tüketiyor.
Yüksek elektrik çeken cihazlarda kapasitesi yetersiz bir uzatma kablosunun tercih edilmesi, kablonun aşırı ısınmasına yol açabiliyor. Oluşan yüksek sıcaklık, kablonun dışındaki plastik yalıtımın zarar görmesine ve erimesine neden olurken, yakınındaki yanıcı materyallerin de alev alma riskini artırabiliyor.
Uzatma kablolarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kablonun kullanım sırasında sarılı bırakılması. Kablo rulo halinde kaldığında oluşan ısı yeterince dağılamayarak belirli bir bölgede birikebiliyor.
Özellikle yüksek elektrik tüketen cihazların sarılı bir kabloya bağlanması, sıcaklığın daha fazla yükselmesine ve aşırı ısınma riskinin artmasına neden olabiliyor. Bu nedenle kullanım esnasında uzatma kablosunun mümkün olduğunca tamamen açılması ve ısının rahat şekilde dağılmasının sağlanması öneriliyor.
Uzatma kablolarının güvenli şekilde kullanılabilmesi için düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Kabloda çatlak, aşınma, yanık belirtisi ya da bağlantı noktalarında gevşeme fark edilirse kullanımın sürdürülmemesi önem taşıyor.
Sorunlu kabloların elektrik bandıyla sarılarak yeniden kullanılmaya çalışılması yerine doğrudan yenisiyle değiştirilmesi daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle yüksek enerji harcayan cihazlarda sağlam ve kapasitesi uygun bağlantıların tercih edilmesi, elektrik kaynaklı yangın ihtimalini azaltmaya yardımcı oluyor.