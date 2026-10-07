Evinde uzatma kablosu kullananlar dikkat! Bu 3 cihazı uzatmaya takmak risk saçıyor

UZATMA KABLOSUNU SARILI HALDE KULLANMAYIN

Uzatma kablolarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kablonun kullanım sırasında sarılı bırakılması. Kablo rulo halinde kaldığında oluşan ısı yeterince dağılamayarak belirli bir bölgede birikebiliyor.

Özellikle yüksek elektrik tüketen cihazların sarılı bir kabloya bağlanması, sıcaklığın daha fazla yükselmesine ve aşırı ısınma riskinin artmasına neden olabiliyor. Bu nedenle kullanım esnasında uzatma kablosunun mümkün olduğunca tamamen açılması ve ısının rahat şekilde dağılmasının sağlanması öneriliyor.