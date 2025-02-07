Evinde yanarak öldü

Pazar ilçesi Başköy köyünde sabah saatlerinde Hamit Başeğmez (73) isimli şahsın evinde çıkan yangında tek başına yaşayan şahıs hayatını kaybetti. Pazar ilçesine bağlı Başköy de sabah saatlerinde yangın ihbarı yapılması üzerine itfaiye ekipleri köye çıktı, bir anda evi saran yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken evde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Hamit Başeğmez'in evde olduğu belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden ev sahibi Hamit Başeğmez'in tek başına yaşadığı belirtildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken hayatını kaybeden Hamit Başeğmez'in cesedi adli tip kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.