Evinden tam 11 ruhsatsız tabanca çıktı savunması şaşkınlık yarattı: Hevesim vardı!

Emniyete götürülen Hayrettin Ö., silahların kendisine ait olduğunu belirterek, "Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayrettin Ö. tutuklandı, babası Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.