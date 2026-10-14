Evini bağışladığı Kızılay mezarını yaptırdı

Karabük
merkeze bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki evini 2017'de Türk Kızılay
Karabük şubesine bağışlayan Hacı Hüseyin Bostan 2022'de 94 yaşındayken vefat etti. Bostan'ın Beşbinevler Mezarlığı'nda bulunan kabri ise Karabük Kızılay Derneği tarafından yeniden yaptırıldı.
İl Başkanı Av. Cemalettin Yavaşcı, insanların yaptıkları iyiliklerin vefatından sonra da yaşamaya devam ettiğini belirterek "Bazı insanlar bu dünyadan ayrılır ama bıraktıkları iyilikler, onların ardından da yaşamaya devam eder. Kıymetli bağışçımız Hacı Hüseyin Bostan, Türk Kızılay'a yaptığı değerli gayrimenkul bağışıyla nice insanın hayatına dokundu, nice iyiliğin kapısını araladı. Bizler de Türk Kızılay Karabük ailesi olarak, kendisinin aziz hatırasına duyduğumuz vefa ve minnetin bir ifadesi olarak kabrini yaptırdık. Çünkü biliyoruz ki; iyilik, sahibinden sonra da yoluna devam eder. Bir bağış, bir ömürden daha uzun yaşar. Bir insan, ardında bıraktığı güzelliklerle yaşamaya devam eder. Kıymetli bağışçımız Hacı Hüseyin Bostan'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Rabbim hayırlarını kabul eylesin, ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.
Karabük Kızılay üyeleri, Bostan'ın mezarına çiçek diktikten sonra dua etti.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör