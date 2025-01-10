Evini bırakıp, bakımevine gitmeyen Halil amcanın yardımına gönüllüler koştu

Eşiyle birlikte merkeze bağlı Geriş köyünde bulunan tek katlı müstakil bir evde yaşayan Halil Berberoğlu, maddi imkansızlıklar nedeniyle uzun yıllardır evine bakım yapamadı. Kullanılamaz ve hijyen açısından yaşanılmayacak hale gelen evini bırakmak istemeyen Berberoğlu, bakımevine yerleştirilme teklifini de reddetti.

GÖNÜLLÜLER EVİNİ BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLEDİ

Bartın'daki yerel kuruluşlar Halil amcanın durumunu İstanbul merkezli kurulan İyilik Haritası Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne bildirdi. Bunun üzerine hemen kente gelen dernek gönüllüleri yaptıkları incelemede evin yenilenmesini kararlaştırdı. Dernek Başkanı Mücahit Albayrak, çatısı çökmek üzere olan, duvarları ve camları deliklerle dolu bu evde yaşayan Halil Berberoğlu ve eşine yardım edebilmek için yardım çağrısında bulundu. Başlatılan kampanya, kısa sürede geniş bir destek gördü. Bağışçıların katkılarıyla detaylı bir tadilat projesi başlatıldı. Çatının onarımı ve kiremitlerin değişimi tamamlanırken, evin pencere, kapı ve sıva gibi temel ihtiyaçları da yenilendi. Ayrıca, hijyen koşullarını sağlamayan banyo, tuvalet ve lavabo gibi alanlar tamamen yıkılarak yeniden inşa edildi. Evin beyaz eşyaları, mutfak mobilyaları ve diğer zorunlu ihtiyaçları temin edildi.

BU TOPRAKLARI BIRAKMAK İSTEMİYORDUM

Yeni evine kendisine teslim edilen Halil Berberoğlu, mutluluğunu dernek üyelerine sarılarak gösterdi. Daha önce maddi imkânsızlıklar nedeniyle bakım evinde yaşaması önerilen ancak kendisinin 'Ben evimden, ata toprağımdan ayrılmak istemiyorum' diyerek bu teklifi kabul etmediğini belirten Berberoğlu, "Yeni evimiz çok güzel olmuş. Allah yapanlardan razı olsun. Evimi hiçbir zaman bırakmak istememiştim. Burası bizim ata yurdumuz. Kim toprağını, hatıralarına bırakıp gitmek ister? Bizde istemedik. Yeni evimizde artık çok daha mutlu olacağız" dedi.

YARDIMLAŞMA RUHUNU DÜNYANIN HER KÖŞESİNE TAŞIYORUZ

İyilik Haritası Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mücahit Albayrak, "Yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarımızla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyoruz. Bartın'daki bu proje, dayanışmanın ve iyilikte buluşmanın güzel bir örneği oldu. Benzer projelerle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz. Destek veren bağışçılarımıza ve yerel STK'lara teşekkür ederiz" dedi.