Evini ısıtmak isteyenler bunu yapıyor! Peteklerin arkasına koyuyorlar

Basit ve düşük maliyetli bir uygulama olarak bilinen yöntem, petekten çıkan ısının bir bölümünün duvar tarafından emilmesini önleyerek ısıyı odanın içine doğru yansıtmayı amaçlıyor. Ancak kullanılan malzemenin doğru şekilde yerleştirilmesi ve peteğin hava dolaşımının engellenmemesi gerekiyor.

Petek arkasına neden folyo koyuyorlar?

Kalorifer peteği çalıştığında ısının bir bölümü odaya yayılırken bir bölümü de peteğin arkasındaki duvara doğru iletilir. Özellikle dış duvarlarda bu durum ısı kaybına neden olabilir.

Folyo kaplı yansıtıcı malzemeler ise peteğin arkasına yerleştirildiğinde radyant ısının bir bölümünü odaya doğru geri yansıtmayı hedefler. Böylece duvarın ısınması yerine odadaki alanın daha fazla ısı alması amaçlanır.