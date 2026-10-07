Evini ısıtmak isteyenler bunu yapıyor! Peteklerin arkasına koyuyorlar

Basit ve düşük maliyetli bir uygulama olarak bilinen yöntem, petekten çıkan ısının bir bölümünün duvar tarafından emilmesini önleyerek ısıyı odanın içine doğru yansıtmayı amaçlıyor. Ancak kullanılan malzemenin doğru şekilde yerleştirilmesi ve peteğin hava dolaşımının engellenmemesi gerekiyor.
Petek arkasına neden folyo koyuyorlar?
Kalorifer peteği çalıştığında ısının bir bölümü odaya yayılırken bir bölümü de peteğin arkasındaki duvara doğru iletilir. Özellikle dış duvarlarda bu durum ısı kaybına neden olabilir.
Folyo kaplı yansıtıcı malzemeler ise peteğin arkasına yerleştirildiğinde radyant ısının bir bölümünü odaya doğru geri yansıtmayı hedefler. Böylece duvarın ısınması yerine odadaki alanın daha fazla ısı alması amaçlanır.
En önemli nokta: Folyo peteğin üzerine değil, arkasına
Uygulamada malzemenin peteğin arkasındaki duvara yerleştirilmesi gerekiyor. Folyonun peteğe doğrudan yapıştırılması yerine, uygun bir yansıtıcı panel ya da folyo kaplı ürün kullanılması tercih ediliyor.
Buradaki amaç, peteğin ürettiği ısıyı engellemek değil, duvara giden radyant ısının bir kısmını yeniden odaya yönlendirmek.
Her evde aynı sonucu vermeyebilir
Bu yöntemin sağlayacağı fayda evin yalıtımına, peteğin bulunduğu duvarın özelliklerine ve kullanılan malzemeye göre değişebilir. İyi yalıtılmış bir evde etkisi sınırlı kalabilirken, peteğin arkasındaki duvarın doğrudan dış cepheye baktığı ve ısı kaybının yüksek olduğu yerlerde daha anlamlı olabilir.
Bu nedenle folyo kullanılması tek başına evin daha sıcak olacağı anlamına gelmiyor. Bina yalıtımı, pencere ve kapılardan gerçekleşen ısı kaybı ve kalorifer sisteminin verimliliği de ısınmada önemli rol oynuyor.
Peteğin önü ve üstü de kapatılmamalı
Isının odaya daha rahat yayılabilmesi için peteğin önünün mobilya, koltuk veya kalın perdelerle kapatılmaması da önem taşıyor. Peteğin etrafındaki hava dolaşımının engellenmesi, ısının odaya yayılmasını olumsuz etkileyebilir.
Dolayısıyla petek arkasına yansıtıcı malzeme yerleştirmek isteyenlerin, peteğin hava akışını ve kullanım güvenliğini engellememesi gerekiyor.
Kısacası
Petek arkasına folyo kaplı yansıtıcı malzeme koyma yöntemi, peteğin arkasındaki duvara giden radyant ısının bir bölümünü odaya geri yönlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle dış duvarlarda uygulanabilen bu yöntem tek başına mucizevi bir ısınma sağlamaz, ancak doğru koşullarda ısı kaybını azaltmaya yardımcı olabilecek basit bir uygulama olarak değerlendiriliyor.