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Giriş Tarihi: 29.9.2023 12:06 Son Güncelleme: 29.9.2023 12:09

Evini uyuşturucu serasına çeviren 70'lik dede yakalandı

Trabzon'da evini uyuşturucu madde serasına çeviren 70 yaşındaki N.T, Jandarma baskınında kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile sahte alkol ele geçirildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Evini uyuşturucu serasına çeviren 70’lik dede yakalandı

Trabzon'da İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde Ortahisar İlçesi Çilekli mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki N.T isimli kişinin evinde uyuşturucu madde üretmek için saksılarda kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Jandarma Narkotik Şube ekipleri ve Narkotik madde tespit köpeği Limon'un da katılımıyla eve operasyon gerçekleştirildi. Savcılık tarafından alınan arama kararı ile evde yapılan aramada, evin ayrı ayrı odalarında sera halinde yetiştirilen 560 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 45 lt sahte alkollü içki üretiminde kullanılan alkol, 200 ml. anason katkı maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli 70 yaşındaki N.T hakkında adli işlem başlatıldı.

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Evini uyuşturucu serasına çeviren 70'lik dede yakalandı
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