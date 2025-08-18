Evinin girişinde ikinci kez silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2738 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan Derviş Çelik ikamet ettiği apartmana girmek üzereyken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Silah sesleri üzerine aşağıya inen Derviş Ç'nin yakınları genci apartman girişinde kan içerisinde buldu. Bu sırada kimliği belirsiz bir şahsın bölgeden motosikletle hızla uzaklaştığını gördü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Derviş Çelik yakınları tarafından kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay sonrası motosikletle kaçan kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartman girişinde ve sokak üzerinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovana rastlandı. Derviş Çelik'in kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.