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Giriş Tarihi: 30.8.2023 17:25 Son Güncelleme: 30.8.2023 18:13

Evinin önünde öldürdüler

Gaziantep’te evinin önünde tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurulan inşaat işçisi Zeynel Uğurel (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evinin önünde öldürdüler

Şahinbey ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, Zeynel Uğurel ile evine gelen kimliği belirsiz kişiler arasında evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında gelenlerden bir kişi yanında bulunan tabancasıyla Uğurel'e ateş açtı. Yaralanan Uğurel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynel Uğurel, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Zeynel Uğurel'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından getirildiği Düztepe Cemevinde düzenlenen törenden sonra toprağa verildi.

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Evinin önünde öldürdüler
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