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Giriş Tarihi: 15.11.2023 17:00

Evinin önünde öldürülmüştü! Mardin'de cinayette HTS detayı: Tek tek incelenecek!

Mardin'de Gevriye Akgüç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kan donduran olay hakkında 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamıdna şüphelilerin HTS kayıtlarının da inceleneceği açıklandı.

DHA
Evinin önünde öldürülmüştü! Mardin’de cinayette HTS detayı: Tek tek incelenecek!

Korkunç cinayet 6 Kasım'da Mardin'in Midyat İlçesi kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi.

Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra memleketine dönen Gevriye Akgüç'e, evinin önünde tabanca ile ateş açıldı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Akgüç, Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası da olan Gevriye Akgüç'ün öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İ.A., İ.A., Ş.A. E.A. ve K.G. (17) adlı kız gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

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Evinin önünde öldürülmüştü! Mardin'de cinayette HTS detayı: Tek tek incelenecek!
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