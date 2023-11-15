Evinin önünde öldürülmüştü! Mardin’de cinayette HTS detayı: Tek tek incelenecek!

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası da olan Gevriye Akgüç'ün öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İ.A., İ.A., Ş.A. E.A. ve K.G. (17) adlı kız gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.