Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.