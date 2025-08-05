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Giriş Tarihi: 5.8.2025 19:13

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen olayda, Hüseyin Yavuz K., isimli kişi evinin önünde tüfekli saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

İHA Yaşam
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!

Olay, Osmancık ilçesi Hıdırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yavuz K., evinin önünde bulunduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheli, yanındaki tüfekle Hüseyin Yavuz K.'yi yaraladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!
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