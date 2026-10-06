Eviniz asla dağılmayacak! Sadece 15 dakikada "80/20" kuralı ile mucize düzenin sırrı

MUTFAKTA PARETO MUCİZESİ: SADECE TEZGAHI BOŞALTIN

Mutfak, evin kalbidir ve en çabuk dağılan yerdir. 80/20 kuralına göre, mutfağın genel temizliğinden ziyade tezgahın üzerindeki kalabalığı (hiç kullanılmayan küçük ev aletleri, boş kutular vb.) kaldırmak, mutfağın %80 daha temiz görünmesini sağlar. Tezgah ne kadar boşsa, ev o kadar huzurlu hissettirir.

Eğer 15 dakikanız dolmak üzereyse ve hala ortada eşyalar varsa, "geçici sepet" yöntemini kullanın. O an ait olmadığı yerde duran her şeyi bir sepete doldurun. Görsel kirlilik anında yok olacaktır. Bu sepeti boşaltmak için kendinize ertesi gün bir 5 dakika daha ayırın. Görsel düzen, zihinsel dinginliği beraberinde getirir.