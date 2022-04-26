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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Evlat dehşeti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Evlat dehşeti

Küçükçekmece’de 20 yaşındaki Harun Dulkadir, öz babasını 13 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Baba katili, “Şiddet uyguluyordu” dedi

İstanbul Küçükçekmece'de, elektrikçilik yapan 44 yaşındaki Rüstem Dulkadir, öz oğlu Harun Dulkadir (20) tarafından 13 bıçak darbesiyle öldürüldü. Kemalpaşa Mahallesi Emek Sokak'taki elektrikçi dükkânı önünde 25 Nisan gecesi iki kişinin kavga ettiği polise ihbar edildi. Olay bölgesine ulaşan polis ekibi, 44 yaşındaki Rüstem Dulkadir'in hayatını kaybettiğini belirledi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyet güçleri çevredeki kameraları inceledi. Görüntülerde, dükkân önüne gelen motosikletli ve maskeli kişiyi fark eden polis, bu kişinin bir süre Rüstem Dulkadir'i beklediğini, ardından ikili arasında kavga çıktığını tespit etti. 13 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Rüstem Dulkadir'in, "aile içi şiddet" suçlamasından 3 adet sabıka kaydı çıkınca yakınları takibe alındı. Dulkadir'in 3 çocuğu ile karısının yaşadığı eve giden polis, bina girişinde kan lekelerini görünce, şüpheler büyük oğlu Harun Dulkadir üzerine yoğunlaştı. Polis, tanınmamak için maske takan ve hiçbir şey olmamış gibi babasını öldürüp iki saat geçmeden evine dönen Harun Dulkadir'i motorunun kasasına kanlı halde sakladığı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Katil zanlısının sorgusunda, "Babam, anneme ve bize çok sıkıntı yaşattı. Zaman zaman annemi de dövüyordu. Akşam yanına bu meseleleri konuşmak için gittim. Vurmaya çalıştı, küfürler etti. Ben de bıçağı rastgele salladım" dediği öne sürüldü. Zanlı adliyeye sevk edildi.

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Evlat dehşeti
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