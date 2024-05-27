Evlat kurşunu

Denizli'nin Güney ilçesinde, motosikletleriyle tarladan evlerine dönen Yaşar (60) ile Cennet Akdağlı (55) çifti, 23 yaşındaki oğulları Hakan Akdağlı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırıda anne yaşamını yitirirken, baba ise yaralandı.Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Üç Eylül Mahallesi Kargılık Küme Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Akdağlı tarladan evlerine motosikletleriyle dönmek üzere yola çıkan anne ve babası olan Yaşar ve Cennet Akdağlı çiftine pompalı tüfekle arkadan ateş etti. Açılan ateş sonucu vurulan Akdağlı çifti kanlar içerisinde yere yığıldı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, karın bölgesinden vurulduğu tespit edilen Cennet Akdağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ifadesine başvurduğu Hakan Akdağlı çelişkili ifadeler verince yakayı ele verdi. Akdağlı saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.Gözaltına alınan Akdağlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Hakan Akdağlı'nın ifadesinde, annesi ile babasının kendisini sürekli dövdüğünü, korkutmak amacıyla saklanıp arkalarından tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.Katil zanlısı Akdağlı'nın olaydan sonra tüfeği sakladığını, yaralı babasının ise kendisini telefonla arayıp yardım istediğini, bunun üzerine koşarak yanına gidip sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu ifade ettiği belirtildi. Baba Yaşar A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.