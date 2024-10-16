Haberler Yaşam Haberleri Evlat nöbetinde oğluna seslenen anne: “Devlete silah sıkarsan sütümü sana helal etmem”
Giriş Tarihi: 16.10.2024 12:30 Son Güncelleme: 16.10.2024 12:34

Evlat nöbetinde oğluna seslenen anne: “Devlete silah sıkarsan sütümü sana helal etmem”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 167 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. Eylemde evladına seslenen anne, "Eğer gelip teslim olmazsan, devlete silah sıkarsan sütümü, emeğimi sana helal etmem. Bu bizim davamız değil." dedi.

MURAT YILDIRIM
Evlat nöbetinde oğluna seslenen anne: Devlete silah sıkarsan sütümü sana helal etmem

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"BİZİM TEK BAYRAĞIMIZ VAR"

9 yıl önce oğlunun Bursa'dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Ayten Koçhan isimli anne, 9 yıldır herhangi bir haber alamadığını söyledi. "DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum" diyen Ayten Koçhan, "Ersin beni duyuyorsan, görüyorsan evine dön. Yolunuz yol değil, gelin devletinize sığının. Analar-babalar bu acıya dayanamıyoruz. Bu bizim davamız değil, İsrail'le, Amerika'nın davasıdır. Bizim tek bayrağımız var" dedi.

"SÜTÜMÜ HELAL ETMEM"

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan şöyle konuştu, "Dağların başında, mağaralarda devlet kurulmaz yavrum. Artık dön, baban rahatsız, ben rahatsızım. Bizim hiç düşünmüyor musun? Onlara hizmet edeceğinize, gelin devletinize hizmet edin. Yolunuz yol değil. 3 yıldır eylemimize devam ediyoruz ve siz gelene kadar da devem edeceğiz. Eğer gelip teslim olmazsan, devlete silah sıkarsan sütümü, emeğimi sana helal etmem. Bu bizim davamız değil."

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Evlat nöbetinde oğluna seslenen anne: “Devlete silah sıkarsan sütümü sana helal etmem”
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