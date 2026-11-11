Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

Ahşap dokusuyla estetik bir görünüm sunan ve kolay döşenmesiyle öne çıkan laminant parkeler, birçok evin zemininde kullanılıyor. Ancak suya maruz kaldığında kabarma ve şekil bozukluğu gibi sorunlara yol açabilmesi, özellikle mutfak ve antre gibi alanlarda alternatif zemin kaplamalarına yönelimi artırıyor.
LAMİNANT VE VİNİL ARASINDAKİ FARK NE?
İki zemin kaplaması arasındaki en önemli farklardan biri üretildikleri malzeme. Laminant parkelerin yapısında ahşap bazlı bir çekirdek bulunurken, vinil zeminler ağırlıklı olarak PVC'den üretiliyor.
Ancak bu durum, vinilin her koşulda tamamen su geçirmez olduğu anlamına gelmiyor. Zeminin altındaki nem ve yanlış montaj da ciddi sorunlara yol açabiliyor.
EVLERDE NEDEN VİNİL ZEMİN TERCİH EDİLİYOR?
Vinil zeminlerin öne çıkmasının tek nedeni neme karşı dayanıklılığı değil. Kullanım alanına ve ürünün özelliklerine göre daha sessiz ve konforlu bir yüzey sunabilmesi de tercih edilme nedenleri arasında bulunuyor.
Ayrıca farklı renk, desen ve modeller sayesinde ahşap veya taş görünümü elde etmek mümkün. Temizliğinin de nispeten kolay olması, özellikle yoğun kullanılan yaşam alanlarında avantaj sağlayabiliyor.
DÖŞEMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR
Düzgün, sağlam ve temiz bir zemin, vinil kaplamanın görünümü ve kullanım ömrü açısından büyük önem taşıyor. Döşeme öncesinde zeminde nem veya su sızıntısı olup olmadığı da mutlaka kontrol edilmeli.
TEMİZLERKEN YAPILAN BU HATA ZEMİNE ZARAR VEREBİLİR
Vinil zeminlerin temizliği genellikle kolay olsa da yüzeyi gereğinden fazla suya maruz bırakmamak gerekiyor.
Öncelikle toz ve kum gibi yüzeye zarar verebilecek parçacıklar temizlenmeli, ardından üreticinin önerdiği şekilde hafif nemli bir bez kullanılmalı.
Mobilyaların doğrudan sürüklenmesi de yüzeyde çiziklere neden olabilir. Bu nedenle mobilya ayaklarının altına koruyucu keçe yerleştirmek, zeminin daha uzun süre iyi görünmesine yardımcı olabilir.
PEKİ LAMİNANT TAMAMEN TARİHE Mİ KARIŞIYOR?
Aslında durum bundan biraz daha farklı. Vinil zeminler bazı kullanım alanlarında önemli avantajlar sunsa da her ev ve her oda için tek doğru seçenek değil. Zeminin kullanılacağı alan, nem oranı, yaya trafiği ve montaj koşulları birlikte değerlendirilmeli.