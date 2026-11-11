Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

PEKİ LAMİNANT TAMAMEN TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

Aslında durum bundan biraz daha farklı. Vinil zeminler bazı kullanım alanlarında önemli avantajlar sunsa da her ev ve her oda için tek doğru seçenek değil. Zeminin kullanılacağı alan, nem oranı, yaya trafiği ve montaj koşulları birlikte değerlendirilmeli.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör