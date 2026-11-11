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Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:17 Son Güncelleme: 11.11.2026 16:28

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

Evlerde zemin kaplaması tercihleri değişmeye başladı. Uzun yıllardır popülerliğini koruyan laminant parkelere alternatif olarak öne çıkan vinil zeminler, suya ve neme karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Kolay temizlenmesi ve farklı tasarım seçenekleri sunması da bu kaplamalara olan ilgiyi artırıyor. Peki vinil zeminler, laminant parkelere kıyasla hangi avantajları sunuyor?

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DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY Yaşam
Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor
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Ahşap dokusuyla estetik bir görünüm sunan ve kolay döşenmesiyle öne çıkan laminant parkeler, birçok evin zemininde kullanılıyor. Ancak suya maruz kaldığında kabarma ve şekil bozukluğu gibi sorunlara yol açabilmesi, özellikle mutfak ve antre gibi alanlarda alternatif zemin kaplamalarına yönelimi artırıyor.

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

LAMİNANT VE VİNİL ARASINDAKİ FARK NE?

İki zemin kaplaması arasındaki en önemli farklardan biri üretildikleri malzeme. Laminant parkelerin yapısında ahşap bazlı bir çekirdek bulunurken, vinil zeminler ağırlıklı olarak PVC'den üretiliyor.

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

Bu fark, malzemelerin suya karşı davranışını da değiştiriyor. Laminant parke suyu içine aldığında şişebilir veya şekli bozulabilirken, vinil zeminler suya karşı daha dayanıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

Ancak bu durum, vinilin her koşulda tamamen su geçirmez olduğu anlamına gelmiyor. Zeminin altındaki nem ve yanlış montaj da ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

EVLERDE NEDEN VİNİL ZEMİN TERCİH EDİLİYOR?

Vinil zeminlerin öne çıkmasının tek nedeni neme karşı dayanıklılığı değil. Kullanım alanına ve ürünün özelliklerine göre daha sessiz ve konforlu bir yüzey sunabilmesi de tercih edilme nedenleri arasında bulunuyor.

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

Ayrıca farklı renk, desen ve modeller sayesinde ahşap veya taş görünümü elde etmek mümkün. Temizliğinin de nispeten kolay olması, özellikle yoğun kullanılan yaşam alanlarında avantaj sağlayabiliyor.

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

DÖŞEMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Düzgün, sağlam ve temiz bir zemin, vinil kaplamanın görünümü ve kullanım ömrü açısından büyük önem taşıyor. Döşeme öncesinde zeminde nem veya su sızıntısı olup olmadığı da mutlaka kontrol edilmeli.

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

TEMİZLERKEN YAPILAN BU HATA ZEMİNE ZARAR VEREBİLİR

Vinil zeminlerin temizliği genellikle kolay olsa da yüzeyi gereğinden fazla suya maruz bırakmamak gerekiyor.

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

Öncelikle toz ve kum gibi yüzeye zarar verebilecek parçacıklar temizlenmeli, ardından üreticinin önerdiği şekilde hafif nemli bir bez kullanılmalı.

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

Mobilyaların doğrudan sürüklenmesi de yüzeyde çiziklere neden olabilir. Bu nedenle mobilya ayaklarının altına koruyucu keçe yerleştirmek, zeminin daha uzun süre iyi görünmesine yardımcı olabilir.

Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor

PEKİ LAMİNANT TAMAMEN TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

Aslında durum bundan biraz daha farklı. Vinil zeminler bazı kullanım alanlarında önemli avantajlar sunsa da her ev ve her oda için tek doğru seçenek değil. Zeminin kullanılacağı alan, nem oranı, yaya trafiği ve montaj koşulları birlikte değerlendirilmeli.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu? Yeni zemin trendi dikkat çekiyor
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