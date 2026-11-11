Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

HAVLULARIN UCUNDAKİ ŞERİT NEDEN VAR?
Havluların iki ucunda yer alan ve tekstil sektöründe "dobby bordür" olarak adlandırılan dokuma şerit, yalnızca estetik bir görünüm sunmak için kullanılmıyor.
Sık yıkama nedeniyle havlularda oluşabilecek yıpranmayı azaltan bu dokuma alan, ürünün şeklini daha uzun süre korumasına da katkıda bulunuyor.
Ayrıca havlunun dokusunun ve emicilik performansının korunmasında rol oynuyor.
SOSYAL MEDYADA FARKLI TAHMİNLER YAPILDI
Havluların uçlarındaki şeridin işlevi, bir sosyal medya kullanıcısının bu konuda soru sormasıyla yeniden gündeme geldi.
Yazılım mühendisi Nate McGrady, söz konusu şeridin neden bulunduğunu merak ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı kendi tahminlerini dile getirdi.
Bazıları şeridin yalnızca süs amacı taşıdığını savunurken bazıları ise havlunun daha hızlı kurumasını sağladığını öne sürdü.