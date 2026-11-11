Haberler Yaşam Haberleri Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış
Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:55 Son Güncelleme: 11.11.2026 15:57

Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

Banyo havlularının ucunda bulunan ve çoğu kişinin yalnızca dekoratif bir detay olarak gördüğü dokuma şeritlerin aslında önemli bir işlevi bulunuyor. Sosyal medyada yıllardır merak konusu olan bu tasarımın ne işe yaradığına ilişkin tartışmaların ardından, havluların üzerindeki bu bölümün farklı bir işlevi olduğu ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış
  • ABONE OL

Havluların ucunda yer alan şeritlerin ne işe yaradığı uzun zamandır merak konusu. Kimi bu detayın yalnızca süs olduğunu düşünürken kimi de havlunun daha hızlı kurumasını sağladığına inanıyor. Ancak bu dokuma bölümünün aslında çok daha farklı bir işlevi bulunuyor.

Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

HAVLULARIN UCUNDAKİ ŞERİT NEDEN VAR?

Havluların iki ucunda yer alan ve tekstil sektöründe "dobby bordür" olarak adlandırılan dokuma şerit, yalnızca estetik bir görünüm sunmak için kullanılmıyor.

Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

Bu bölüm, havlunun genel dayanıklılığını artırmaya ve zamanla kenarlarının sökülmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

Sık yıkama nedeniyle havlularda oluşabilecek yıpranmayı azaltan bu dokuma alan, ürünün şeklini daha uzun süre korumasına da katkıda bulunuyor.

Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

Ayrıca havlunun dokusunun ve emicilik performansının korunmasında rol oynuyor.

Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

SOSYAL MEDYADA FARKLI TAHMİNLER YAPILDI

Havluların uçlarındaki şeridin işlevi, bir sosyal medya kullanıcısının bu konuda soru sormasıyla yeniden gündeme geldi.

Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

Yazılım mühendisi Nate McGrady, söz konusu şeridin neden bulunduğunu merak ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı kendi tahminlerini dile getirdi.

Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

Bazıları şeridin yalnızca süs amacı taşıdığını savunurken bazıları ise havlunun daha hızlı kurumasını sağladığını öne sürdü.

Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

Ancak bu detayın asıl amacının havlunun dayanıklılığını ve yapısal bütünlüğünü desteklemek olduğu belirtildi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA