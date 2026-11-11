Havluların ucundaki çizgilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer önemli bir görevi varmış

Havluların ucunda yer alan şeritlerin ne işe yaradığı uzun zamandır merak konusu. Kimi bu detayın yalnızca süs olduğunu düşünürken kimi de havlunun daha hızlı kurumasını sağladığına inanıyor. Ancak bu dokuma bölümünün aslında çok daha farklı bir işlevi bulunuyor.