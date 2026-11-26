Ev dekorasyonunda artık yalnızca mobilyaların değil, küçük süs eşyalarının da görünümü değişiyor. Sedefli vazolar, aynalı objeler ve ışığı yansıtan cam aksesuarlar aynı odada bir araya gelerek alışılmış dekorasyonun dışına çıktı. Birkaç aksesuar ekleyerek yeni salonunuza merhaba diyebilirsiniz.
Yeni akımı evine taşımak isteyenler için en kolay seçeneklerden biri dekoratif vazolar. Özellikle kıvrımlı, oluklu ve sedefli cam modeller, yalnızca çiçek koymak için değil, tek başına süs eşyası olarak da kullanılabiliyor. Bu parçalar pencere önünde ya da sehpanın üzerinde farklı renk yansımaları oluşturuyor.
Üstelik bu görünüm yalnızca büyük aksesuarlarla sınırlı değil. Yanardöner bardaklar ve küçük cam objeler de aynı dekorasyon anlayışına uyarlanabiliyor. Böylece evin bütün eşyalarını değiştirmek yerine birkaç parçayla farklı bir köşe hazırlanabiliyor.
2027 için değerlendirilen malzemeler arasında sedefli fayanslar ve ışığa göre farklı tonlar gösteren özel cam türleri de fazla ilgi gösteriliyor. Özellikle mutfak tezgahının arkasındaki duvarlarda bu malzemelerin bir arada kullanılabilir. Böyle bir uygulamada sıradan bir duvar yüzeyi, mutfağın en belirgin bölümlerinden birine dönüşecek.
Yeni dekorasyon anlayışında yalnızca parlaklık değil, renk seçimi de farklı. Açık pembe, lavanta ve sarımsı yeşil tonları bir arada kullanılabilecek renkler arasında gösteriliyor. Bu yumuşak tonlar, sedefli camlarla birleştiğinde daha canlı ama göz yormayan bir etki verecek.
Sedefli camdan üretilen lambalar, ışık yandığında yüzeylerinde oluşan yumuşak renk geçişleriyle odanın görünümünü değiştiriyor. Özellikle krem ve ahşap tonlarının kullanıldığı salonlarda bu tür aydınlatmalarla daha sıcak bir ortam oluşturulabiliyor.
2027 için konuşulan bu akım, evlerdeki bütün mat yüzeylerin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Daha çok sade mobilyalarla gösterişli aksesuarların aynı odada buluştuğu bir anlayıştan söz ediliyor. Özellikle cam, ayna ve sedefli parçalarla oluşturulan küçük dokunuşlar, mevcut dekorasyonu değiştirmeden yeni bir tarz denemeye imkan veriyor.
Salonun en sade köşelerinden biri olan konsollar da bu dekorasyon anlayışıyla yeniden hareket kazancak. Beyaz çiçeklerle hazırlanan sedefli bir vazo, yanında duran birkaç kitap ve küçük bir masa lambasıyla oldukça şık bir görünüm elde edebilirsiniz.
Ahşap ve mermer sehpaların yanında artık şeffaf pleksiden üretilen, alışılmışın dışında şekillere sahip masalar da yerini aldı. Kıvrımlı ayakları ve ışığı yansıtan yüzeyleriyle öne çıkan bu modeller, güneş ışığı vurduğunda zeminde gökkuşağını andıran renkler oluşturabiliyor.