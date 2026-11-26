KLASİK CAM VAZOLARIN YERİNE SEDEFLİ MODELLER GELDİ

Yeni akımı evine taşımak isteyenler için en kolay seçeneklerden biri dekoratif vazolar. Özellikle kıvrımlı, oluklu ve sedefli cam modeller, yalnızca çiçek koymak için değil, tek başına süs eşyası olarak da kullanılabiliyor. Bu parçalar pencere önünde ya da sehpanın üzerinde farklı renk yansımaları oluşturuyor.