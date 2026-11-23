Şehirlerin kalabalığından, beton binalardan ve modern hayatın koşuşturmasından uzakta bir yaşam süren Selma ve Sinan Şen çiftinin hayatını takvimle değil mevsimler belirliyor. Yaz geldiğinde Erzurum'un yaylalarına doğru yola çıkan çift, kış bastırdığında Diyarbakır'a göç ediyor. Yaklaşık 30 yıldır Koçer kültürünü yaşatan çift, dört mevsimi çadırlarda karşılıyor, yaşamlarını hayvancılıkla sürdürüyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Diyarbakır'a dönen aile, şimdilerde Siverek yolu üzerindeki arazilerde hayvanlarını otlatıyor. Günleri hayvanların bakımı, otlatılması ve günlük yaşamın ihtiyaçlarını karşılamakla geçiyor. Hayvanların beslenmesi, sağılması ve çadır hayatının gerektirdiği işler, ailenin günlük rutininin bir parçası. Mevsim şartları, yağmur, soğuk ve zorlu arazi koşulları... Hiçbiri bu yaşamın bir parçası olmaktan çıkmıyor. Çünkü onlar için göç etmek yalnızca bir yerden başka bir yere gitmek değil, kuşaktan kuşağa taşınan bir yaşam biçimi. Onlar için mutluluk, bazen bir çadırın altında kurulan sofrada, bazen sürünün peşinde geçen uzun bir günde saklı.

'GÜNEŞ DOĞMADAN GÜNE BAŞLARIZ'

Hayatlarının yaz – kış aynı düzenle geçtiğini belirten Sinan Şen, "Güneş doğmadan kalkarız. Hayvanların bakımı, sağımı, otlatılması derken gün nasıl geçiyor anlamıyoruz. Bizim mesaimiz, tatilimiz yok. Hayvan varsa bizim de işimiz var. Her yıl aynı yolu gidip geliyoruz. Yazın Erzurum'un serin yaylalarına çıkıyoruz, havalar soğuyunca Diyarbakır'a dönüyoruz. Çadırımızı kuruyoruz, hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bazen yağmur, bazen kar, bazen çok şiddetli rüzgâr oluyor. Ama alıştık artık. Bizim hayatımız bu. Dağlar bizim evimiz olmuş. Elimizden geldiğince çocuklarımızı okutmak ve iyi bir gelecek kurmaları için çabaladık. Şehirdeki aileler gibi her şeyi yapamadık ama sevgimizi eksik etmedik. Bizim için dağlar, hayvanlar, çadır hayatı vazgeçilmez oldu. Allah sağlık versin, gücümüz yettiği kadar bu hayatı sürdüreceğiz" dedi.





'DAĞLARDA EVLENDİK'

GÖRÜCÜ usulüyle evlendiklerini söyleyen Selma Şen ise, "O zamanlar gençtik, hayatı bu kadar bilmiyorduk. Evlendikten sonra bu yaşamın içine girdim. Zamanla alıştım. Kolay günlerimiz de oldu, çok zor günlerimiz de. Ama yıllardır beraberiz. Beş çocuğumuzu büyüttük. Bazen insan arkadaşlarıyla oturup sohbet etmeyi, bir komşuya gidip gelmeyi özlüyor. Çarşıya çıkmayı, istediği zaman bir yere gitmeyi özlüyor. Ama bizim komşumuz bazen dağlar, bazen koyunlarımız oluyor. Yıllar böyle geçti. Hayvanlarımız, dağlarımız, eşimiz, çocuklarımız... Bizim dünyamız bunlar" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör