Evli kadından evli sevgilisine tuzak: Beni taciz etti dedi ayıldığında bir daha…

'BENİ TACİZ VE DARBETTİ DİYE BENDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ'

Mekki Kahraman, "Ertesi günde hastaneye gidip darp raporu aldım. Emlakçıya gidip kontratı feshettim. Daha sonra karakola gittim ve beni darbeden kişiden şikayetçi oldum. Sonra bu karakola getirildi ve 'Ben ne bu beyefendiyi ne de hanımefendiyi tanıyorum' dedi. 'Beni hem darbetti hem videomu çekti hem de kimliğini aldı' dedim. Ondan sonra suç duyusunda bulundum. Şahıs gözaltına alındı ama adliyede serbest kaldı. Ben ikisinden de şikayetçiyim. Mağdur olan benim, asla kadına şiddet göstermedim. 'Beni taciz ve darbetti diye benden şikayetçi olmuş asla böyle birşey olmadı. Kira kontratı da benim üstüme evi tahliye edeceğim en kısa süre içinde. O şahıs elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Olaydan dolayı hem işimden oldum. Bu yüzden mağdur oldum. Ceza almalarını istiyorum. Bütün her şeyi karşı taraf yaptı. Aslını astarını bilmeden yorum yapmışlar video hakkında. Gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.