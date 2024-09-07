Evlilik erkeklerin ömrünü uzatıyor

Kanada'da yapılan çalışmaya göre, evlilik, erkeklerin sağlıklı yaşlanmasında önemli bir rol oynuyor. Toronto Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, 3 yıl boyunca 60 yaş ve üzerinde 7 bin 600 kişinin sağlık verileri incelendi. Evli erkeklerin, bekar yaşıtlarına göre iki kat daha sağlıklı yaşadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, evliliğin erkeklerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemelerini ve sürdürmelerini teşvik ettiğini düşünüyor. Ancak kadınlar için aynı durumun geçerli olmadığı belirlendi.