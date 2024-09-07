Haberler Yaşam Haberleri Evlilik erkeklerin ömrünü uzatıyor
Giriş Tarihi: 8.9.2024

Evlilik erkeklerin ömrünü uzatıyor

DIŞ HABERLER
Evlilik erkeklerin ömrünü uzatıyor
Kanada'da yapılan çalışmaya göre, evlilik, erkeklerin sağlıklı yaşlanmasında önemli bir rol oynuyor. Toronto Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, 3 yıl boyunca 60 yaş ve üzerinde 7 bin 600 kişinin sağlık verileri incelendi. Evli erkeklerin, bekar yaşıtlarına göre iki kat daha sağlıklı yaşadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, evliliğin erkeklerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemelerini ve sürdürmelerini teşvik ettiğini düşünüyor. Ancak kadınlar için aynı durumun geçerli olmadığı belirlendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlilik erkeklerin ömrünü uzatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA