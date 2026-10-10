Evlilik hayalleri kabusa döndü! Yaşlı adam tüm altınlarını kaptırdı: Sahtekardan baklava kaçışı





"YOLDA BANA, 'BAKLAVA ALIR MISIN' DEDİ KAÇIP GİTTİ"



Yaşadıklarını anlatan Nizamettin Günan, kadının kendisini farklı isimlerle tanıttığını belirterek, "Kadınla görüştük, konuştuk. Parayı ve altınları verdik. Kuyumcuya gidip iki bilezik aldım, sonra birlikte yola çıktık. Yolda bana, 'Baklava alır mısın?' dedi. Ben de alacağımı söyledim. Baklava aldığım sırada kız kaçıp gitti. Önce Ceylan dedi, sonra Leyla olduğunu söyledi. Yalan söyledi, beni kandırdı" dedi.