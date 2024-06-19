Evlilik öncesi eğitimle huzurlu yuvalar kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Gençlik fonu kapsamında yuva kurmalarına destek olduğu Enes ve Ceren Arı çifti, nikâhtan önce girdikleri evlilik öncesi eğitim programının evliliklerinde çok faydalı olacağını söyledi. Ceren Arı, "Bu eğitimi yuva kurmadan önce herkes almalı. Çiftlerin farkındalığı kesinlikle artıyor" ifadelerini kullandı.Aile Bakanlığı, yuvaların sağlam temeller üzerinde oluşması için Evlilik Öncesi Eğitim Programları uyguluyor. Aile ve Gençlik Fonu ile 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin liralık evlilik kredisi almanın şartları arasına da konulan evlilik eğitimi, genç çiftlerin yuva kurarken yaşadıkları veya yaşayacakları problemler üzerine yoğunlaşıyor. Evlilik kredisinden yararlanacak gençler, 5 aylık süre içinde nikâhtan önce 1, nikâhtan sonra da her ay 1'er ders olmak üzere toplam 5 ders alacak.Evlilik kredisi başvurusu onaylanan 2 bin 283 çifte verilen danışmanlık hizmetini sürdüren bakanlık, 2013'ten bu yana verdiği ücretsiz eğitimlerle 10 yılda 1.6 milyon çifte eğitim verdi. Evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmek, birbirleriyle doğru iletişim kurabilmek için gereken temel becerileri kazanmaları amacıyla hazırlanan eğitim programı, alanının uzmanları tarafından veriliyor. Eğitim kapsamında, Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Evlilik ve Sağlık ve Aile Hukuk Rehberi gibi başlıkların üzerinde duruluyor.Evlilik eğitiminin ilk dersini tamamlayarak kredi imkânından yararlanan Malatyalı Enes ve Ceren Arı çifti, eğitimden sonra birbirlerine daha özenli davrandıklarını söyledi. Ceren Arı, "Bu eğitimi kesinlikle herkes almalı. İlk ders sadece başlıklar halinde genel bir eğitim aldık. Ama ona rağmen birçok konuda bilinçlendik. Sağlık, aile içinde birlik, beraberlik, özeleştirinin ve empati kurmanın önemi gibi birçok konuda farkındalığımız arttı. Bu eğitimin bizim evliliğimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki eğitimi de merakla bekliyorum" dedi. Eğitimlerin 4-5 farklı uzman ve psikologlar tarafından verildiğini ifade eden Arı, "Eğitimde evlilikte yaşanabilecek maddi manevi problemlerle başa çıkmanın yollarıyla alakalı bilgiler verildi" diye konuştu.