Evliya Çelebi’nin rotasında fotoğraflı seyahatname

Seyahat tutkusuyla 17 yıldan uzun süredir yurtiçi ve yurtdışına düzenli geziler yapan Seymen Bozaslan, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" eserinden yola çıkarak Türkiye'de 74 şehri yeniden gezerek fotoğrafladı. "Evliya Çelebi fotoğraf çekse nasıl olurdu?" düşüncesiyle, Çelebi'nin ilk yolculuğundan 385 yıl sonra aynı rotayı takip eden Bozaslan, "21. Yüzyılda Evliya Çelebi'nin İzinde" adlı çalışmayı hazırladı. Bozaslan, hazırlıkları yaklaşık 17 ay süren kitapta, Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda ziyaret ettiği yerleri tek tek bularak, fotoğraf makinesiyle kayda aldı ve gözlemler yaptı. Türkiye'de 74 şehirde 1200'den fazla yerin anlatıldığı eserde, Evliya Çelebi'nin eliyle çizdiği düşünülen Fırat ve Dicle haritası ve okurların 74 şehirde rota oluşturabileceği Google Maps QR kodları yer alıyor. Altın Kitaplar Yayınevi'nden çıkan ve 800'den fazla fotoğrafın bulunduğu kitapta ayrıca Seyahatname'deki yerlerin bugüne kadar geçen sürede başına gelen hikâyeler de aktarıldı.Seymen Bozaslan, "74 şehirde Evliya Çelebi'nin izinde onun unuttuğu bir şey yaptım, fotoğraflar çektim" dedi. Günde yaklaşık 8 saat araç kullanarak, 74 şehirde 27 bin kilometreden fazla yolculuk yaptığını belirten Bozaslan, "Galiba bu projede çektiğim fotoğraf 50 bine yaklaştı. 5 binden fazla da video var. Birçok kaleyi, camiyi drone ile çekme fırsatı buldum. Yani eserleri hem yerden hem havadan görüntüledim" diye konuştu.