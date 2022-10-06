Exxen spor üyelik paketi abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte EXXEN üyelik ücreti hakkında detaylar

UEFA Avrupa Ligi maçları da bugün oynanacak. Bu noktada, Exxen üyelik ücreti merak konusu oldu. Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi maçları, 3 yıl boyunca Exxenspor'da yayınlanacak. Maçları izleyebilmek içni Exxen üyelik ücreti ödeyerek abone olunması gerekiyor. Peki, Exxen üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte abonelik üyelik fiyatı ve detaylar.
Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 29,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 39,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 24,92 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 33,25 TLx12 olarak belirlenmiştir.
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 69,80 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 79,80 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 54,80 TL, yıllık 64,80'dir.
Exxen Ücreti Ödeme
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr