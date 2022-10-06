Exxen spor üyelik paketi abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte EXXEN üyelik ücreti hakkında detaylar

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 29,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 39,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 24,92 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 33,25 TLx12 olarak belirlenmiştir.