EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK ile eylül ayı enflasyon rakamları bekleniyor!

TÜİK tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte fiyat değişimlerine ilişkin yeni tablo ortaya çıkacak. Açıklama öncesinde enflasyonun ne zaman duyurulacağı ve piyasaların beklediği rakamlar merak ediliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın 3'üncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak 3 Ekim 2026 tarihinin Cumartesi günü olması sebebiyle 5 Ekim Pazartesi günü, yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşmişti.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.
Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|23,73
|4,21
|4,84
|Şubat
|24,16
|2,87
|2,96
|Mart
|25,91
|2,40
|1,94
|Nisan
|28,16
|3,19
|4,18
|Mayıs
|29,40
|1,65
|1,71
|Haziran
|29
|1,04
|0,99
|Temmuz
|29,55
|1,82
|1,78
|Ağustos
|29,49
|1,86
|1,84
|Eylül
|29,66
|2,18