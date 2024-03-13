Eyüp Sultan’da ramazan huzuru

İstanbul'da ramazan bir başka geçiyor; kutsal emanetler, camiler, türbeler iftara doğru gezilmeye başlandı. Ramazanın manevi atmosferini yaşamak isteyen İstanbulluların ilk durağı ise Eyüp Sultan Camii oluyor. Avluda bulunan Ebu Eyyüp El-Ensari Türbesi'ne yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçiler büyük rağbet gösteriyor. Eller semada iftar öncesi dualar ediliyor. Ezanla orucunu açan vatandaşlar sonrasında ise teravih namazını kılıyor. SABAH, ramazanın manevi atmosferini Eyüp Sultan'da yaşayan vatandaşlarla konuştu.Ziyaretçilerden biri Ankara'dan geldiğini söylüyor bize. Adı Sezen Davran (45). İstanbul'da üç günlük ramazan ziyaretin ilk durağının Eyüp Sultan olduğunu anlatıyor: "Burası beni çok etkiledi. Hem huzur hem sükûnet var. Ramazanın manevi atmosferi burada hissediliyor. Ramazan ayı herkese hayırlı olsun. Bence buraya herkes gelmeli." Ebu Eyyüp El-Ensari'yi ziyaret etmek için Almanya'dan gelen Rüveyda Dikmen (42), "Rabbim peygamberleri, evliyaları ve âlimleriyle bize yol göstericiler gönderdi. Lakin bu yol göstericileri kendi hayatımızda rehber edinirsek hayatımıza ışık oluyorlar. O yüzden Eyüp Sultan'ın yeri benim için çok ayrı. Maneviyatı yüksek bir yer" diyor. Kızı Tuba Dikmen (29) da "Burası ramazanın ilk durağı oldu. Yarın Sultanahmet, Ayasofya ve Fatih camilerini gezeceğiz" ifadelerini kullanıyor.Fahriye Danış (62) ise şu ifadeleri kullanıyor: "Türbeyi ziyaret ettik. Hayırsever insanların sofrasında iftarlık dağıtılıyor. Burada türbe ve camiye gelmek, namaz kılmak, iftar etmek başka. Eyüpsultan'da ramazan bir başka oluyor." Gizem Ertuğrul (25), "Hepimiz getirdiklerimizi burada beraber paylaşıyoruz. İftarı Eyüp Sultan'da açmak geleneğim olacak" dedi.Vatandaşlarla sohbet koyulaştıkca öğreniyoruz ki, Eyüp Sultan'daki iftar sofrasının 17 yıllık bir geçmişi var. Her gün 600-700 kişilik iftarlık geliyor. Etrafta bir o yana bir o yana koşuşturan kişinin Metin Özyurt (63) olduğunu ve avluda iftarlıklarla ilgilendiğini öğreniyoruz. Özyurt, "İnsanlar Eyüp Sultan Hazretleri'ne geliyor. Biz bu sofrayı Eyüp Sultan Hazretleri'nin sofrası olarak görüyoruz" diyor.