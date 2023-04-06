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Giriş Tarihi: 6.4.2023 15:29 Son Güncelleme: 6.4.2023 15:34

Eyüpsultan Belediyesi Ramazan ayında Çölyak hastalarını da unutmadı

Bereket ayı Ramazan ayında sosyal yardımlarda bulunmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, Glutensiz beslenmenin hayati öneme sahip olduğu çölyak hastalarını da unutmadı. İlçedeki 139 Çölyak hastasına özel hazırlanan glutensiz gıda paketleri ulaştırıldı.

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Eyüpsultan Belediyesi Ramazan ayında Çölyak hastalarını da unutmadı

Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın daha bir önem kazandığı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı yapan Eyüpsultan Belediyesi, çölyak hastalarını da unutmuyor.

Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı için özel hazırlanmış glutensiz gıda paketlerini 139 Çölyak hastasına ulaştırdı.

Belediye ekipleri ilçede bulunan çölyak hastaları için, içlerinde gluten içermeyen baton ekmek, burgu makarna, kalın kesme makarna, un, kahveli ve damalı kurabiye, arpa şehriye, karışık kuruyemiş, çıtır toplar, tarhana çorbası, düşük proteinli çikolata aromalı gofret gibi ürünlerden oluşan Ramazan gıda paketleri hazırladı.

Özenle hazırlanan paketler vatandaşların kapılarına kadar götürülerek teslim edildi. Gıda paketlerini teslim alan vatandaşlar Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken'e yardımları ve destekleri için teşekkür ederek "Allah başkanımız Deniz Köken'den razı olsun. Bu tür ürünlere ulaşmakta çok zorluk çekiyoruz. Ayrıca özel ürünler olduğu için de çok pahalı. Sağolsun belediyemiz üç ayda bir glutensiz gıdalardan oluşan ürünleri bizlere ulaştırıyor. Bu desteklerin bizlere maddi ve manevi çok büyük faydası oluyor" diyorlar.

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Eyüpsultan Belediyesi Ramazan ayında Çölyak hastalarını da unutmadı
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