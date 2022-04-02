Eyüpsultan, özel etkinliklerle Ramazan’a hazır

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Ramazan etkinliklerine yeniden başlıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayı için düzenledikleri birbirinden özel etkinlikleri SABAH'a anlattı: "Bütün vatandaşlarımızı Ramazan ayında en iyi şekilde ağırlamak için hazırız. Eyüp Sultan Camii başta olmak üzere bütün camilerimizi gül suyu ile her gün temizleyeceğiz. Pandemi nedeniyle 2 yıldır Ramazan etkinliği yapılamadı. İnşallah bu yıl vatandaşlarımızın bu özlemini gidereceğiz. Üniversite öğrencilerine özel iftar vereceğiz. Ayrıca iftar çadırımızda her gün bin 500 kişiyle iftar yapacağız. İhtiyaç sahiplerine ulaştıracağımız gıda paketleri ve market kartları da hazır. İftara dakikalar kala trafik sıkışıklığı olan noktalarda, iftariyeliklerle araçlarının içinde evlerine gitmekte geciken vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz."