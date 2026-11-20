Kaza, saat 10.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu indirmek ve bindirmek üzere durağa yanaşan İETT otobüsüne, bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otobüslerde bulunan yolculardan bazıları yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA SONRASI EKİPLER SEFERBER OLDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yapılan kontrollerde yaralandıkları belirlenen 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan otobüsler trafiğin yeniden normale dönmesi amacıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.