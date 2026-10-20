Eyüpsultan’da ağaçları kestiler: Vatandaşlardan İBB’ye sert tepki!

İBB tarafından tramvay hattı inşa edilecek bölgede bulunan 168 ağacın taşınması yerine kesildiği iddia edilirken, bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı.

'ULAŞIM SORUNU YOK'

Bölge sakinlerinden Elife Ünal, ağaç görünce huzur bulduklarını, ağaçların kesilmesini istemediğini dile getirerek, "Kesmeyeceklerini söylüyorlar da götürülen ağaç bizim ne işimize yarayacak. Biz burada yine tramvay göreceğiz. Akşam kökünden sökmediler, kütük haline getirdiler. Burada bir ulaşım sorunu da yok zaten." dedi.

Vatandaşlardan Metin Darcan da yaklaşık 40 senedir bölgede yaşadığını ve ıhlamur ağacının güzel koku verdiğini belirterek, "Bu kokudan mahrum kalacağız. Ağaçların kötü havayı engelleme özelliği de var ve dolayısıyla bu cadde oksijensiz kalacak. Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Kökünden söküp taşıyacaklarını söylediler ancak gece gelip ağaçları kestiler." diye konuştu.