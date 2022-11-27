Eyüpsultan’da dehşet anları! 10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

Eyüpsultan'daki olay, 23 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi.
YOLDAN GEÇENLER ÇOCUĞUN YARDIMINA KOŞTU
Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yoldan geçenler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı.
KÖPEK KÜÇÜK ÇOCUĞUN PEŞİNİ BIRAKMADI
Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu.
DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği köpeğin ilk olarak caddeden geçen araçlara saldırmaya çalıştığı, daha sonra okula giden çocuğa saldırdığı, çevredekilerin yardımıyla çocuğun kurtulduğu yer alıyor.