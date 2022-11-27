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Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:19 Son Güncelleme: 27.11.2022 09:32

Eyüpsultan'da dehşet anları! 10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

İstanbul Eyüpsultan'da okula giden 10 yaşındaki çocuğa pitbull cinsi köpek saldırdı. Küçük çocuk, çevredekilerin yardımıyla saldırıdan kurtarılırken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Eyüpsultan’da dehşet anları! 10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

Eyüpsultan'daki olay, 23 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi.

YOLDAN GEÇENLER ÇOCUĞUN YARDIMINA KOŞTU

Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yoldan geçenler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı.

KÖPEK KÜÇÜK ÇOCUĞUN PEŞİNİ BIRAKMADI

Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu.

Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği köpeğin ilk olarak caddeden geçen araçlara saldırmaya çalıştığı, daha sonra okula giden çocuğa saldırdığı, çevredekilerin yardımıyla çocuğun kurtulduğu yer alıyor.

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Eyüpsultan'da dehşet anları! 10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı
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