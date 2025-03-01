Eyüpsultan’da Muhammet Gürcan Koçak’a çarpıp kaçmıştı: O sürücü hakkında karar!

Acılı baba Harun Koçak, "Oğlum Göktürk Ormanı'nı çok severdi. Pikniği yaptıktan sonra Göktürk'ü gezmişler. Daha sonra dönüşte UTV arızalanmış ve araçtan duman çıkmış. Emniyet şeridinde UTV'yi tamir etmeye çalışıyorlarmış. Dayısının oğlu telefonun ışığıyla UTV'nin altına bakarken oğlum da arka koltuktan yanına iniyor. Kuzeni de o sırada aracın üzerinden bir şeyin uçtuğunu görüyor. Sesin geldiği yere bakınca oğlumun yerde yattığını görmüş. Oğluma çarpan araç durmuyor ve ilerlemeye devam ediyor. Kaza 02.00 gibi gerçekleşiyor, benim 03.00 civarı haberim oldu. Hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik" diye konuştu.