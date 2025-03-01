Eyüpsultan’da Muhammet Gürcan Koçak’a çarpıp kaçmıştı: O sürücü hakkında karar!

Feci kaza, 22 Şubat 02.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'daki Kemerburgaz yolunda meydana geldi.
İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada hafif ticari araç sürücüsü M.Y, Muhammet Gürcan Koçak'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilirken, polis ekipleri de kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI
Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla ortak çalışmasıyla olayın ardından kaçtığı tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Gözaltına alınan M.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Acılı baba Harun Koçak, "Oğlum Göktürk Ormanı'nı çok severdi. Pikniği yaptıktan sonra Göktürk'ü gezmişler. Daha sonra dönüşte UTV arızalanmış ve araçtan duman çıkmış. Emniyet şeridinde UTV'yi tamir etmeye çalışıyorlarmış. Dayısının oğlu telefonun ışığıyla UTV'nin altına bakarken oğlum da arka koltuktan yanına iniyor. Kuzeni de o sırada aracın üzerinden bir şeyin uçtuğunu görüyor. Sesin geldiği yere bakınca oğlumun yerde yattığını görmüş. Oğluma çarpan araç durmuyor ve ilerlemeye devam ediyor. Kaza 02.00 gibi gerçekleşiyor, benim 03.00 civarı haberim oldu. Hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik" diye konuştu.
"OĞLUMA DÜĞÜN YAPACAKTIM"
Acılı baba oğluna 4 ay sonra düğün yapacaklarını ve tüm eşyalarını aldığını söylerken duygularına hakim olamadı. Baba Harun Koçak, "Vicdansız, oğluma yardım etseydi vicdanım bu kadar sızlamazdı. 1998 yılında kızımı da trafik kazasında kaybettim. O zamanlar 5 kişilik mezar yaptırmıştım. Oğlumu koyduğum yer de bana aitti. Oğluma düğün yapacaktım ama cenazesi oldu" dedi.