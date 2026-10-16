Eyüpsultan’da park halindeki araç alev alev yandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerindeki Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araçtan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin sardığı araca, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör