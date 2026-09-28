Eyüpsultan’da yağış sonrası toprak kayması: Riskli binada 25 kişi tahliye edildi!

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti.

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