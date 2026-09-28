Eyüpsultan’da yağış sonrası toprak kayması: Riskli binada 25 kişi tahliye edildi!

İstanbul'da Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanağın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti.
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