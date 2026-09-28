Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da yağış sonrası toprak kayması: Riskli binada 25 kişi tahliye edildi!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 12:34

Eyüpsultan'da yağış sonrası toprak kayması: Riskli binada 25 kişi tahliye edildi!

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Eyüpsultan’da toprak kayması meydana geldi. Ekipler, bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Toprak kaymasının yaşandığı alan ve tahliye edilen bina havadan görüntülendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Eyüpsultan’da yağış sonrası toprak kayması: Riskli binada 25 kişi tahliye edildi!
  • ABONE OL

İstanbul'da Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanağın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti.

Eyüpsultan'da yağış sonrası toprak kayması yaşandı... Binadaki 25 kişi tahliye edildi | Video

25 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bir süre inceleme yapan ekipler, kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tahliye etti. Toprağın kaydığı alanda ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken, toprak kaymasının yaşandığı alan ve tedbiren tahliye edilen bina dron ile havadan görüntülendi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #EYÜPSULTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan'da yağış sonrası toprak kayması: Riskli binada 25 kişi tahliye edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA