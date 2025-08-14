Eyyübiye’de 800 kilo süt ürününe el konuldu

Denetim sonucunda işletmede bulunan 800 kilogram peynir ve yoğurt imha edilerek, işletmeye idari para cezası uygulandı.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ekipleri, ALO GIDA 174 Hattı'na gelen bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan denetimde, bir işletmenin gıda üretim izni olmaksızın yoğurt ve peynir ürettiği ortaya çıktı.

Sağlık koşullarına uygun olmayan şartlarda üretilen 800 kilogram süt ürünü (yoğurt ve peynir), halk sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle el konularak imha edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeye ayrıca idari para cezası uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketici sağlığını korumak adına denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Vatandaşların şüpheli durumları ALO GIDA hattı üzerinden bildirmeye devam etmesi çağrısında bulunuldu.