Ezgi Apartmanı davasında savcılık sanıkların tahliyesinin reddini talep etti

Ezgi Apartmanı davasında kesilen kolonlar ile ilgili alınan bilirkişi raporunda kesilen kolonun yıkama etkisinin olmadığının belirtilmesi üzerine tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise tutuklu sanıkların tahliye talepleri için mahkemeye mütalaa sundu.

TAHLİYELERİNİN REDDİ İSTENDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan depremzedelerin avukatı Rezan Epözdemir; "Mahkeme dosyasına giren son bilirkişi raporu, mağdur aileler vekili olarak bize göre açıkça hukuki, fiili dayanaktan yoksun ve mesnetsizcedir. Bu rapor uyarınca sanıklar tahliye talep etmiş, bununla birlikte Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mezkur raporun daha önce dosyada bulunan bilirkişi raporlarıyla açıkça çelişki arz etmesi nedeniyle dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilmesini tahliye taleplerinin ise reddi yönünde mütalaa vermiştir. İş bu raporun içerisindeki "kesildiği iddia edilen kolonun binanın statik yapısını bozmadığı, deprem sonrası binanın yıkılmasına sebebiyet vermediği, kolonun kesilip kesilmediğinin net tespit edilemediği" şeklindeki tespitler bilimsellikten uzak olup, mesnetsizdir. Bu raporu tanzim eden bilirkişiler hakkında tarafımızca gerekli hukuki yollara başvurulacak olup, mezkur rapora itiraz dilekçemiz de bugün itibariyle dosyasına sunulacaktır. Ezgi apartmanı dosyasının üzerinin örtülmesine ve faillerinin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz, hukuken sonuna kadar hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.