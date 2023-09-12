Ezgi Apartmanında kolon kesen 2 pastaneciye yakalama kararı

Kahramanmaraş Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 8 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılmıs ve 35 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada fenni mesul Mehmet Tekin tutuklanırken, ölenlerin yakınları da zemin kattaki pastanede 6 yıl önce yapılan tadilat sırasında kolon kesildiği ve binanın bu nedenle yıkıldığını öne sürdü. Bu iddialar üzerine savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi, yaptıkları incelemede pastanede 40 santimetre çapında kolon kesildiğini tespit etti.

Tespit üzerine üzerine pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel gözaltına alındı. Kervancıoğlu ve Pekel, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Sorusturma devam ederken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden oluşan bilirkişi, incelemeler sonunda rapor hazırladı. 48 sayfalık raporun sonuç kısmında binanın projesinden farklı olarak ilave bir kata sahip olduğu, mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında kolon ve perde duvarların etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları gibi yetersizlikler olduğu belirtilerek, alt zemin kat ve üst zemin kat arasında bulunan 40 santimetre çapındaki fretli kolonun Kervan Pastanesi'nin tadilat aşamasında kesildiği kanaatine varıldığı açıklandı. Raporda, "Binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, Kervan Pastanesi'nde yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler, belediyenin yapı kontrol birimi ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler tali kusurludur" denildi.

Raporun ulaştığı soruşturma savcısı, kolluk kuvvetlerinden Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in adliyeye getirilmesini istedi. Ancak Kervancıoğlu ve Pekel adreslerinde bulunamayınca nöbetçi sulha ceza hakimliği, Kervancıoğlu ve Pekel hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.