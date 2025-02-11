Fabrika sahibinin oğlu kum eleme makinası altında can verdi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Organize Sanayi Sitesi Güneştepe sokak üzerinde bulunan otomotiv yedek parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikada kum eleme makinasının taşınması esnasında makine Yılmaz Oğuz (34), Türkmenistan uyruklu Ruslan Kuruvasgut (32) ve fabrika sahibinin oğlu Cihat Geçgel'in üzerine devrildi. Makinanın altında kalan 3 kişi, fabrikadakiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Cihat Geçgel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki işçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.