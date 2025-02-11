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Giriş Tarihi: 11.2.2025 11:37 Son Güncelleme: 11.2.2025 11:39

Fabrika sahibinin oğlu kum eleme makinası altında can verdi

Konya’da taşıma sırasında kum eleme makinasının devrilmesi sonucu 3 kişi altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan fabrika sahibinin oğlu 29 yaşındaki Cihat Geçgel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Fabrika sahibinin oğlu kum eleme makinası altında can verdi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Organize Sanayi Sitesi Güneştepe sokak üzerinde bulunan otomotiv yedek parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikada kum eleme makinasının taşınması esnasında makine Yılmaz Oğuz (34), Türkmenistan uyruklu Ruslan Kuruvasgut (32) ve fabrika sahibinin oğlu Cihat Geçgel'in üzerine devrildi. Makinanın altında kalan 3 kişi, fabrikadakiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Cihat Geçgel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki işçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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Fabrika sahibinin oğlu kum eleme makinası altında can verdi
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