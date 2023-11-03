Fabrikada içşiler ile ustabaşı arasında kavga: 1 ölü, 12 yaralı

İlçenin kırsal Ofköy Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında işçiler ve ustabaşı arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Celal A. (62) hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.