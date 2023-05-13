Facia gibi kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Edirne'de Kemalköy'den çıkıp Kapıkule yolu üzerinde mevlite gitmek için yola çıkan 2'si çocuk 6 kişinin bulunduğu sürücünün kontrolü kaybetmesi ile araç yoldan çıktı. Özge Ö. idaresindeki araç içerisinde bulunan biri 2, biri 7 yaşında 2 çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Çevrede olayı gören vatandaşların 112 ve kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve trafik ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde bulunan çocuklar çevrede bulunan vatandaşlarında yardımıyla araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaralardan 4'ü TÜ Tıp Fakültesine, 2'si ise Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre sürücü Özge Ö. durumunun ağır olduğu tespit edildi. Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri soruşturma başlattı.