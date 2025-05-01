Facianın eşiğinden dönüldü: Yanan araçtaki 2 kişi son anda kurtuldu

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önce Abdulkadir C. yönetimindeki cipe, ardından da Latif S.'nin kullandığı muz yüklü TIR'a çarptı.

Zincirleme kazada TIR'ın dorsesinin altında sıkışan otomobil, yanmaya başladı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücüler ve çevredekiler, yanmaya başlayan otomobildeki Mustafa E. ve yanındaki Hatice Ç.'yi araçtan hafif yaralı olarak çıkardı.