Haberler Yaşam Haberleri Facianın eşiğinden dönüldü: Yanan araçtaki 2 kişi son anda kurtuldu
Giriş Tarihi: 1.5.2025 03:20

Facianın eşiğinden dönüldü: Yanan araçtaki 2 kişi son anda kurtuldu

Adana'da, otoyolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada TIR'a arkadan çarpıp, alev alan otomobildeki Mustafa E. ve yanındaki Hatice Ç.’yi çevredeki vatandaşlar kurtardı

DHA
Facianın eşiğinden dönüldü: Yanan araçtaki 2 kişi son anda kurtuldu

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önce Abdulkadir C. yönetimindeki cipe, ardından da Latif S.'nin kullandığı muz yüklü TIR'a çarptı.

Zincirleme kazada TIR'ın dorsesinin altında sıkışan otomobil, yanmaya başladı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücüler ve çevredekiler, yanmaya başlayan otomobildeki Mustafa E. ve yanındaki Hatice Ç.'yi araçtan hafif yaralı olarak çıkardı.

Alevler hızla otomobil ve muz yüklü dorseyi sararken, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa E. ve Hatice Ç., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ve TIR'ın dorsesini saran yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönerken, TIR'ın dorsesi de kullanılmaz hale geldi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Facianın eşiğinden dönüldü: Yanan araçtaki 2 kişi son anda kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz